OnePlus, ecco fino quando verranno supportati i modelli Nord e la serie 8

Uno dei dubbi che molti utenti si pongono quando comprano uno smartphone è: ma fino a quando “durerà” questo telefono? La domanda copre l’ampio spettro delle specifiche tecniche, dalle componenti hardware al sistema operativo. Per rasserenare i suoi clienti, OnePlus ha risposto tramite il suo sito per quanto riguarda la serie 8 e OnePlus Nord.

Come potete osservare nella pratica tabella pubblicata nel sito di OnePlus Security, tutti i modelli della serie 8 (ergo OnePlus 8, 8 Pro e 8 5G) vedranno finire il loro supporto nell’aprile 2023, dunque circa tre anni dopo il loro lancio. Queste tempistiche effettivamente sono coerenti con il passato, dato che OnePlus 3 e 3T hanno ricevuto la loro patch di sicurezza finale alla fine del 2019 e i modelli 5 e 5T dovrebbero ricevere gli ultimi aggiornamenti in questo periodo.

Il dispositivo medio-gamma OnePlus Nord, invece, riceverà supporto fino al mese di luglio dello stesso anno. Non saranno fortunati OnePlus Nord N10 5G e N100, dato che entrambi i modelli riceveranno soltanto un solo “major update” di Android e un totale di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Bisogna precisare però la differenza tra patch di sicurezza e update del sistema operativo, dato che i tre anni di supporto verranno suddivisi in due anni di aggiornamenti per Android e tre anni totali di novità per la protezione dello smartphone.

Intanto l’azienda di Pete Lau è al lavoro sulla prossima serie top di gamma OnePlus 9 della quale ultimamente si è parlato parecchio a causa del misterioso modello 9E, apparso online a fine novembre e di cui finora si sa molto poco.