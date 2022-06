OnePlus rilascia bug fix importanti per OnePlus 8, 8 Pro e 8T: controllate gli update!

Se a inizio giugno è arrivato l’aggiornamento ad OxygenOS 12 per OnePlus Nord, introducendo così Android 12 nel “flagship killer” del 2020, oggi assistiamo al rilascio di un piccolo ma importante aggiornamento per la gamma OnePlus 8, il quale porta con sé un numero limitato di bug fix che serviranno molto a tutti gli utenti.

Come annunciato dal solito staff del produttore asiatico tramite il suo forum ufficiale, il pubblico indiano ha iniziato a ricevere a partire da domenica 19 giugno 2022 l’aggiornamento OxygenOS 12 C.21 del mese corrente su smartphone ammiraglia OnePlus 8/Pro, OnePlus 8T o OnePlus 9R. A ciò la società ha aggiunto che “l’aggiornamento arriverà a breve nel resto del mondo” e, considerato che il modello 9R non è disponibile in Italia, possiamo aspettarci l’update per OnePlus 8, 8 Pro e 8T nelle prossime giornate.

Ma cosa porta con sé, esattamente? Eccovi il changelog completo delle modifiche:

Sistema

[Migliorata] stabilità del sistema

[Risolto] problema per cui lo schermo continuava a rimanere in modo anomalo in alcuni scenari dopo il blocco

[Risolto] problema per cui alcune operazioni gestuali funzionavano in modo anomalo dopo aver abilitato l'avvio rapido

Telecamera

[Risolto] problema dell'arresto anomalo all'apertura di Ultra Steady in determinati scenari

Ovviamente ai lettori che possiedono i detti smartphone flagship “di vecchia data” firmati OnePlus consigliamo di attendere pazientemente qualche giorno ancora prima di verificare la disponibilità dell’update tramite le impostazioni o mediante la consueta notifica di sistema.

