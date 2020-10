OnePlus, rilasciate le nuove versioni di OxygenOS per OnePlus 8 e Nord

OnePlus continua a rilasciare aggiornamenti al suo sistema operativo OxygenOS dopo le ultime novità giunte a ottobre. Se su OnePlus 8 e 8 Pro arriverà la Open Beta 3 di OxygenOS 11, nella serie di fascia media OnePlus Nord sta arrivando la patch di ottobre numero 10.5.9 con tante altre novità tra cui la modalità Fnatic.

Partiamo da OnePlus Nord. Stando a quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Google, OxygenOS 10.5.9 avrà una serie di modifiche piuttosto considerevole rispetto agli aggiornamenti precedenti: oltre ai classici fix di bug minori, l’update migliora la connettività Bluetooth e la stabilità generale della rete, introduce nuove feature per Game Space, ottimizza le notifiche per non distrarre l’utente durante le sessioni di gioco e porta anche una nuova funzione di prevenzione del tocco errato, abilitabile direttamente dalla parte superiore del display.

Per quanto riguarda invece la serie top di gamma OnePlus 8, la notizia dell’arrivo dell’Open Beta 3 di OxygenOS 11 giunge da XDA-Developers: tra le novità principali c’è il supporto ad Always-On Display per la funzionalità Canvas, da noi provata su OnePlus 8T questo mese; la lista di modifiche però continua con l’ottimizzazione dell’interfaccia utente durante le chiamate e degli effetti di animazione Canvas AOD, tweak alla Modalità Zen e altri fix minori.

Tutte queste novità sono già disponibili per il download, vi basterà controllare se il vostro dispositivo è compatibile e se dunque potete scaricarle ora. Intanto, in rete si è già iniziato a parlare di OnePlus 9: stando agli ultimi leak, la nuova serie di smartphone top di gamma dell’azienda di Pete Lau potrebbe arrivare ad aprile 2021 nelle varianti base e Pro.