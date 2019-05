OnePlus rinnova la sfida ad AirPods con Bullets Wireless 2, da 99 Euro

A circa un anno dalla presentazione ufficiale della prima generazione, OnePlus ha presentato quest'oggi il secondo modello delle cuffie senza fili, che sono state a lungo apprezzate dagli utenti.

L'occasione per presentare OnePlus Bullets Wireless 2 è stata quella del keynote in cui è stato svelato il nuovo OnePlus 7 ed OnePlus 7 Pro, i nuovi top di gamma 2019.

Le OnePlus Bullets Wireless 2 sono in grado di offrire un'esperienza di ascolto premium grazie alla struttura in tre parti completamente rinnovata. OnePlus in fase di progettazione ha usato due piastre mobili in ferro Knowles che garantiscono un'eccellente qualità nella riproduzione degli alti, mentre la bobina GoerTek si occuperà di medi e bassi. In questo modo gli auricolari riescono a coprire tutto lo spettro in maniera nitida.

OnePlus Bullets Wireless 2 supportano anche la nuova tecnologia di ricarica veloce Warp Charge, che consente di ricaricare gli auricolari in 10 minuti, garantendo 10 ore di ascolto. La ricarica completa invece garantisce 14 ore di riproduzione musicale ad altissima qualità. Gli auricolari sono anche compatibili con la codifica aptX HD, il che vuol dire che sarà possibile riprodurre audio ad alta risoluzione e 24 bit, una qualità migliore di quella dei CD. Supportata anche la connettività Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione ancora più stabile.

OnePlus, tramite la funzione Quick Pair consente di abbinare le Bullets Wireless 2 ai dispositivi OnePlus velocemente, mentre il Magnetic Control permette di mettere in pausa la riproduzione unendo i due auricolari grazie al magnete.

Gli OnePlus Bullets Wireless 2 saranno disponibili da martedì 21 maggio sul sito di OnePlus, al prezzo di 99,00 euro.