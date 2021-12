OnePlus ritira l'update alla OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 Pro: troppi bug

A inizio dicembre 2021 è stato rilasciato l'update alla OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Tuttavia, non tutto è esattamente andato per il verso giusto, in quanto dopo pochi giorni è stato deciso di ritirare l'aggiornamento.

D'altronde, se avete seguito le recenti vicende del mondo tech, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che, in seguito al rilascio dell'update, online sono iniziate a comparire un buon numero di segnalazioni relative a bug vari. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e PhoneArena, si fa riferimento persino a crash di alcuni menu, nonché a "grattacapi" legati all'utilizzo delle funzionalità relative al refresh rate aumentato. In ogni caso, la lista dei problemi riscontrati è più lunga, dato che di mezzo ci sono anche app che non si chiudono e inconvenienti legati alla connettività.

Pensate che alcune fonti erano arrivate a consigliare di non effettuare l'aggiornamento, nonché di provare un ripristino alle impostazioni di fabbrica a chi aveva già installato l'update. In questo contesto, alla fine OnePlus ha ammesso la presenza di alcuni problemi, annunciando il ritiro dell'aggiornamento e mettendosi all'opera per sistemare la questione. La conferma è arrivata ai microfoni di Android Police.

Per il momento chiaramente non ci sono indicazioni precise in merito a quando verranno rilasciati quantomeno i primi fix. Insomma, non si tratta sicuramente di una situazione piacevole per i possessori di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, che in questo dicembre 2021 volevano semplicemente godersi l'aggiornamento alla OxygenOS 12 basata su Android 12 e invece si ritrovano a dover "fare attenzione".