OnePlus si sbottona sul suo primo smartphone pieghevole: uscirà in estate

OnePlus ha appena presentato tantissime novità: non parliamo solo del lancio di OnePlus 11 5G sul mercato globale, ma anche di quelli di OnePlus Pad e della prima tastiera meccanica della compagnia cinese. Un annuncio che molti potrebbero aver trascurato, però, è quello della finestra d'uscita del primo smartphone pieghevole di OnePlus.

Durante la conferenza, infatti, OnePlus ha confermato che un foldable è in arrivo, poiché gli sviluppatori della compagnia sono da tempo al lavoro su di esso. Nulla di nuovo, se ricordiamo che già sappiamo i nomi delle proposte pieghevoli di OnePlus, svelati da un affidabile leaker lo scorso mese.

Sempre durante l'evento Cloud 11, poi, il colosso cinese ha confermato che il primo pieghevole di OnePlus arriverà nel Q3 2022, ovvero tra i mesi di luglio e di settembre. Considerato che l'estate è solitamente un periodo "morto" per i nuovi annunci in campo hardware (e che ad agosto arriveranno sicuramente i Galaxy Z Flip e Z Fold 5), è altamente probabile che l'annuncio di OnePlus V Fold o V Flip - questi i nomi rumoreggiati dei device - avvenga nel mese di settembre.

Un'immagine condivisa da OnePlus durante l'evento, che trovate in calce a questa notizia, sembra confermare che OnePlus V Fold o V Flip sarà sottilissimo e avrà una classica chiusura a cerniera. Dall'immagine, però, pare che lo smartphone abbia un form factor a conchiglia, anziché a portafoglio: in questo caso, dunque, è possibile che OnePlus lanci prima V Flip e solo in un secondo momento V Fold, nonostante i rumor prevedessero un "ordine" di lancio inverso.

Il lancio di un clamshell prima di uno smartphone a portafoglio ha senso soprattutto se guardiamo alle mosse di OPPO, che possiede OnePlus: la compagnia, infatti, ha sì lanciato il suo primo pieghevole, OPPO Find N2, con formato a portafoglio, ma ha aspettato l'arrivo di OPPO Find N2 Flip per portare la sua linea di foldable sui mercati globali.