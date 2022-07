OnePlus sconta tutta la gamma di prodotti per l'Amazon Prime Day 2022: sconti fino al 30%

Dopo aver discusso delle promozioni dell'Amazon Prime Day sulle GPU, ci spostiamo su un altro comparto protagonista della 48 ore di offerte a marchio Amazon: gli smartphone. OnePlus infatti ha comunicato che, in occasione del Prime Day, sconterà tutta la gamma di prodotti.

I ribassi toccheranno fino al 30% e tra i protagonisti troviamo anche i nuovi modelli OnePlus, come gli OnePlus 10 Pro ed OnePlus Nord 2T.

Sconti per i flagship OnePlus

OnePlus 10 Pro5G 12GB RAM/256GB storage: da 999€ a 849€, con sconto del 15%

OnePlus 10 Pro5G 8GB RAM/128GB storage: da 899€ a 769€, con sconto del 14%

OnePlus 9 Pro5G 12GB RAM/256GB storage: da 999€ a 749€, con sconto del 25%

OnePlus 9 Pro5G 8GB RAM/128GB storage: da 899€ a 649€, con sconto del 28%

OnePlus 9 5G 12GB RAM/256GB storage: da 799€ a 562€, con sconto del 30%

OnePlus 9 5G 8GB RAM/128GB storage: da 699€ a 499€, con sconto del 29%

Sconti per i prodotti OnePlus Nord

OnePlus Nord 2T5G 12GB RAM/256GB storage: da 499€ a 469€, con sconto del 6%

OnePlus Nord 2T5G 8GB RAM/128GB storage: da 399€ a 369€, con sconto dell’8%

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM/256GB storage: da 499€ a 399€, con sconto del 20%

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM/128GB storage: da 399€ a 299€, con sconto del 25%

OnePlus Nord CE 25G 8GB RAM/128GB storage: da 349€ a 279€, con sconto del 20%

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM / 128GB storage: da 299€ a 269€, con sconto del 10%

Anche in questo caso, ricordiamo che le promozioni sono disponibili in esclusiva per gli abbonati Prime, e saranno disponibili fino alle 23:59 di domani 13 Luglio 2022.