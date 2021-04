OnePlus, quanti sconti: risparmio fino al 50% su OnePlus 8T, Nord e altro

OnePlus ha deciso di festeggiare i tre milioni di utenti del sito ufficiale europeo mediante un'iniziativa promozionale chiamata "One for All". Quest'ultima propone offerte relative a svariati prodotti del portfolio dell'azienda. Non mancano sconti fino al 50% su smartphone come OnePlus 8T e OnePlus Nord.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale, sono attive parecchie iniziative promozionali. La prima messa in evidenza dal sito Web si chiama "Lucky Draw", è partita oggi 21 aprile 2021 e andrà avanti fino al 23 aprile 2021. In parole povere, gli utenti registrati possono tentare la fortuna una volta al giorno, cercando di ottenere vari benefici. Tra questi ci sono 50% di sconto su OnePlus 8T, 50% di risparmio su OnePlus Buds Z, 50% di sconto su OnePlus 8 Pro, un oggetto da collezione OnePlus, 50% di risparmio su OnePlus Nord, 20% di sconto su OnePlus Buds e 20% di risparmio sugli accessori. Insomma, si possono ottenere sconti niente male.

Per il resto, OnePlus 8 Pro in questi giorni viene venduto a 649 euro (al posto dei precedenti 919 euro). Si può inoltre acquistare un Limited Blind Box, che contiene "oggetti a sorpresa", mentre aggiungendo 99 euro al prezzo di OnePlus 8T è possibile portarsi a casa anche OnePlus Nord N100. Da non sottovalutare anche le vendite flash per un tempo limitato, presenti a fine pagina.

Per un esempio concreto, OnePlus Nord N100 viene attualmente venduto a 149 euro con Type-C Bullets Earphones Black in regalo (in precedenza il prezzo era di 199 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole acquistare un prodotto OnePlus.