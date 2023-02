OnePlus segnala problemi con Android 13 su OnePlus 9 e 9 Pro: cosa succede?

Lo scorso novembre Android 13 è arrivato su OnePlus 9 e 9 Pro, con una rapidità sorprendente peraltro. Tuttavia, a quanto pare la società in queste settimane si è vista costretta ad interrompere il rilascio del suo ultimo update OxygenOS 13 perché porta al brick degli smartphone; in altre parole, non si avviano dopo l’installazione.

L’aggiornamento principale dai codici firmware LE2113_11.F.16 e LE2123_11.F.16 è in realtà completamente sicuro, ma le patch rilasciate poco dopo (LE2111_11.F.19 per OnePlus 9 e LE2121_11.F.19 per OnePlus 9 Pro) hanno impedito l’avvio di alcuni smartphone subito dopo l’installazione. Per questa ragione sul forum ufficiale della community OnePlus lo staff ha iniziato a consigliare agli utenti di non installare altri update sui detti smartphone.

Purtroppo, però, lo staff ha rilasciato l’avviso con un certo ritardo a causa delle celebrazioni del Capodanno cinese. OnePlus ha cercato di limitare i danni interrompendo il rilascio di tutti gli update successivi alla build ufficiale iniziale di OxygenOS 13, ma molti utenti hanno continuato a segnalare il brick dello smartphone nelle giornate seguenti. Se anche voi rientrate tra le vittime di questo grave problema, allora dovete contattare il centro di assistenza più vicino o utilizzare il servizio di riparazione per corrispondenza di OnePlus se necessario.

La società promette di annullare le modifiche senza perdita di dati, ripristinando poi l’update con la patch di sicurezza di gennaio 2023 e correzioni di bug relativi a Quick Glance il prima possibile.

