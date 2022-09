OnePlus, lo smartwatch Nord si avvicina: pubblicata la prima immagine ufficiale

Il design di OnePlus Nord Watch è trapelato in rete già una decina di giorni fa, grazie al lavoro di alcuni leaker e tipster. Oggi, però, possiamo finalmente dare uno sguardo ad un'immagine ufficiale del Nord Watch del produttore cinese.

La prima immagine ufficiale di OnePlus Nord Watch è stata infatti diffusa dal sito web indiano di OnePlus, che conferma che il lancio del primo smartwatch Nord è imminente. Purtroppo, il portale non fornisce alcuna data o finestra di lancio per il device, ma è possibile che la sua commercializzazione sia davvero dietro l'angolo. Potete comunque dare un'occhiata alla prima immagine dell'orologio in calce a questa notizia.

Il lancio del device è di grande rilevanza, perché segna la prima incursione di Nord nel mondo dei device indossabili, che potrebbe presto essere seguita da una lunga serie di dispositivi Nord in arrivo, tra cui nuove earbuds, una smartband e persino un "righello smart". Inoltre, sempre durante un evento previsto nel mese di settembre, il sub-brand di OnePlus dovrebbe anche lanciare Nord 3, il suo smartphone di nuova generazione.

A rendere ancora più interessante il lancio di Nord Watch è il fatto che presto OnePlus e Nord potrebbero separarsi, con quest'ultima che potrebbe diventare un brand indipendente nella cornice di BBK Electronics, il colosso cinese che possiede, tra le altre, OnePlus, OPPO e vivo.

Ad ogni modo, dall'immagine possiamo vedere alcuni dettagli dell'orologio, che suggeriscono che esso dovrebbe essere piuttosto simile allo OnePlus Watch, sebbene con delle funzioni di connettività più avanzate e con un prezzo nettamente più basso della controparte OnePlus.