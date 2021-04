OnePlus Store arriva in Europa: come scaricare la beta e i premi per i tester

OnePlus Store è ufficialmente disponibile anche sul mercato europeo: dopo l’approdo negli Stati Uniti giusto poco prima dell’evento di lancio della gamma di smartphone OnePlus 9 ammiraglia, ora gli sviluppatori del colosso di Pete Lau hanno avviato la fase di beta in Europa. Vediamo come accedervi e i vantaggi dell’iscrizione durante i test.

Spieghiamo innanzitutto di cosa si tratta: molto banalmente, si tratta dell’applicazione ufficiale del portale Web del negozio della società, tramite la quale sarà possibile selezionare prodotti firmati OnePlus, visualizzare le offerte del momento, leggere gli ultimi post pubblicati sul blog, annunci eventuali e pure ottenere supporto tecnico se necessario.

Come spiegato dalla casa asiatica, “Diamo il benvenuto ai fan da qualsiasi parte dell'UE per provare OnePlus Store. Queste sono le cose che cerchiamo nei tester: segnalare eventuali problemi riscontrati nell'app OnePlus Store, parlare con gli sviluppatori di eventuali miglioramenti, suggerimenti o correzioni per le funzionalità esistenti all'interno dell'app”.

Inoltre, gli sviluppatori hanno aggiunto che OnePlus Store attualmente è un APK non certificato e dovrà essere installato come applicazione di terze parti a scopo di test. Di conseguenza, per scaricarla basterà accedere a questa pagina, premere il pulsante “Scarica” e poi installarla sul proprio smartphone, OnePlus e non. Solo al momento del lancio ufficiale diventerà disponibile su Google Play Store.

Per tutti coloro che parteciperanno alla beta ci saranno dei premi in palio, tra cui 1000 voucher per uno sconto del 20% sugli accessori e 10 voucher per ottenere gratuitamente le OnePlus Buds Z, ma in questo caso sarà necessario prima apparire tra i migliori tester per feedback dato all’azienda tramite la e-mail da loro indicata.

Intanto OnePlus sta offrendo sconti fino al 50% su OnePlus 8T e OnePlus Nord proprio sul sito ufficiale, in occasione di una promozione detta “One For All”. O ancora, recentemente su Amazon Italia è apparso OnePlus Watch in preordine.