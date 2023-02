OnePlus, ecco la stupefacente tastiera in collaborazione con Keychron!

Insieme al reveal di OnePlus Pad, primo tablet dell'azienda, c'è stato spazio per un altro eccitante esordio per OnePlus, che si lancia ufficialmente nel campo delle tastiere. Ecco a voi la nuova OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro.

Frutto di una clamorosa collaborazione strategica con Keychron, la 81 Pro è una tastiera con switch meccanici e keycap "Marble-mallow" che promettono un feedback morbido e gratificante.

Fondo in alluminio per una maggiore solidità, frame con doppio strato per l'assorbimento acustico, connessione cablata tramite USB-C oppure wireless con Bluetooth e retroilluminazione RGB completano il quadro di una tastiera pronta ad adattarsi a ogni situazione.

Segni distintivi il keycap rosso con simbolo OnePlus al posto del classico Esc e un knob multifunzione trasparente sul lato opposto.

Completano il quadro uno slider dedicato al tipo di piattaforma con cui si desidera collegarlo, a scelta tra Windows e MacOS, e un particolare sistema di inclinazione costituito da una barra posteriore metallica che può essere utilizzata anche per mantenere la tastiera in verticale in modo da fare spazio sulla scrivania dei creativi e professionisti "carta e penna".

Insomma, questo inizio di febbraio 2023 ha riservato parecchie sorprese agli appassionati del brand. Vi ricordiamo, a tal proposito, che su queste pagine troverete già a disposizione anche la nostra recensione completa di OnePlus 11 5G: sì, lo slider è tornato!