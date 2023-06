OnePlus svela il comparto fotografico dell'imminente Nord 3 5G

In seguito a quanto spiegato relativamente a design e preorder di OnePlus Nord 3 5G, il noto brand è tornato a svelare dettagli sul suo prossimo smartphone. Questa volta ciò a cui si fa riferimento è il comparto fotografico.

Comunicato stampa: Milano, 29 giugno 2023 - Oggi OnePlus, il marchio tecnologico globale, svela nuovi dettagli su OnePlus Nord 3 5G in vista del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023, rivelando che il nuovo mid-range del brand offrirà un'esperienza fotografica di altissimo livello.

OnePlus Nord 3 5G combina le migliori componenti hardware per la fotografia con gli algoritmi di OnePlus, per offrire agli utenti un'esperienza fotografica da veri professionisti. OnePlus Nord 3 5G è dotato di un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, lo stesso utilizzato in OnePlus 11 5G, in grado di catturare immagini ad alta risoluzione grazie anche allo stabilizzatore ottico d'immagine (OIS). Il telefono è inoltre dotato degli algoritmi fotografici proprietari di OnePlus, già presenti nel flagship OnePlus 11, per fotografie di altissima qualità in qualunque condizione.

"OnePlus Nord 3 5G è il nostro più recente dispositivo di fascia media, ma è progettato per offrire agli utenti un'esperienza fotografica da vero flagship", afferma Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, commentando sul suo profilo Twitter. "Siamo infatti partiti dalle tecnologie del nostro modello di punta OnePlus 11 e le abbiamo portate sulla fotocamera di OnePlus Nord 3 5G con l'obiettivo di garantire alla nostra community un'esperienza incredibile con ogni scatto".

Le anticipazioni sulla fotocamera di OnePlus Nord 3 arrivano poco dopo aver svelato il design del dispositivo, che sarà disponibile nelle due iconiche colorazioni Tempest Gray e Misty Green.

Ulteriori dettagli su OnePlus Nord 3 5G saranno rivelati durante l'evento di lancio di OnePlus Nord il 5 luglio 2023.

Per assistere all'evento di lancio e rimanere aggiornati su OnePlus Nord 3 5G, visitate il sito OnePlus.