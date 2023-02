OnePlus svela il design di OnePlus 11 Concept: presentazione al MWC

OnePlus ha svelato in anteprima il design originale dell’OnePlus 11 Concept, il nuovo dispositivo che sarà presentato al Mobile World Congress 2023 in programma a Barcellona.

Nelle due immagini si mostra l’esclusivo “flowinb back” del dispositivo, oltre che le innovazioni ingegneristiche di OnePlus 11 Concept. Il produttore ha messo in evidenzia le condutture blu ghiaccio che attraverseranno il retro dello smartphone, che ripercorrono dei vasi sanguigni di colore blu.

OnePlus spiega che le condutture OnePlus 11 Concept sono alloggiate all’interno di un design unibody in vetro ispirato alla calma di un lago glaciale.

La presentazione del dispositivo è prevista al Mobile World Congress 2023 alle ore 9 di Lunedì 27 Febbraio 2023. OnePlus sarà presente allo stand nel padiglione 3 e mostrerà una linea di prodotti completa.

Ricordiamo che anche Everyeye sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona con il caporedattore della sezione tecnologia Alessio Ferraiuolo. Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire tutte le novità che hanno in serbo i vari brand per i visitatori del MWC.

Parallelamente, di recente OnePlus si è anche sbottonata sul suo primo smartphone pieghevole che dovrebbe essere disponibile a partire dalla prossima estate. Secondo i rumor l'annuncio del V Fold o V Flip potrebbe avvenire già nel corso del mese di settembre, ma come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.