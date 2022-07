OnePlus svela ancora dettagli su OnePlus 10T: ecco batteria e ricarica

OnePlus sta comunicando il reveal di OnePlus 10T, ormai imminente, cercando di attirare l'attenzione di tanto in tanto con nuovi dettagli relativi allo smartphone. Una tecnica già vista in altre occasioni, ma che risulta sempre intrigante: questa volta, a ridosso del reveal definitivo, sono arrivate informazioni relative a batteria e ricarica.

Più precisamente, sul classico portale OnePlus Community è stato pubblicato un post che scende nel dettaglio in merito a quanto verrà offerto da OnePlus 10T da questo punto di vista. Ebbene, ora sappiamo che lo smartphone supporterà la ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition a 150W, ovvero il sistema di ricarica via cavo più avanzato in mano a OnePlus.

Per intenderci, la batteria da 4.800 mAh di OnePlus 10T si caricherà dall'1% al 100% in appena 19 minuti, secondo i dati diffusi dal brand. Sempre stando a quest'ultimo, 10 minuti di ricarica garantiranno la possibilità di utilizzare il dispositivo per una giornata intera. Chiaramente andranno effettuati test sul campo, ma questo è quanto affermato da OnePlus.

Per il resto, risulta interessante notare il fatto che il caricabatterie dello smartphone potrà essere utilizzato anche per laptop, tablet e console portatili, nonché che ci sarà il supporto alla tecnologia Battery Health Engine. Si punta dunque a estendere il ciclo vitale della batteria mediante Smart Battery Health Algorithm e Battery Healing Technology.

In parole povere, stando ai dati forniti da OnePlus, sfruttando la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition a 150W la batteria manterrà almeno l'80% della sua capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica. Il brand definisce questi ultimi come l'equivalente di 4 anni di utilizzo.

In ogni caso, quello legato alla giornata del 29 luglio 2022 è l'ultimo "deep dive" prima della presentazione definitiva. Infatti, ricordiamo che quest'ultima si terrà il 3 agosto 2022 in quel di New York (Stati Uniti d'America). Insomma, non manca poi così tanto per scoprire i restanti dettagli. Se volete, però, scoprire quanto già svelato, potete "fare un salto" sulla nostra scheda dedicata a OnePlus 10T.