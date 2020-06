OnePlus svela, forse per sbaglio, la serie Lite: lancio imminente?

Dopo mesi di rumor e leak, tutto fa pensare che sia giunto il momento che gli appassionati del mondo smartphone stavano attendendo da tempo. Infatti, OnePlus ha iniziato a divulgare le prime informazioni ufficiali in merito a quello che dovrebbe essere il suo "ritorno" nel campo di dispositivi low cost.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la società di Pete Lau ha lanciato un profilo Instagram chiamato OnePlusLiteZThing. Da segnalare il fatto che per un momento l'account era stato reso privato, salvo poi tornare online. Potrebbe quindi essersi trattato di un errore o di una simpatica trovata (c'è pure un video in cui Pete Lau accetta tutte le richieste degli utenti). In ogni caso, l'ufficialità del profilo è stata confermata tramite una Storia pubblicata direttamente dall'account Instagram di OnePlus. Insomma, ci sono pochi dubbi in merito al fatto che stia per arrivare qualcosa.

Più precisamente, le immagini postate da OnePlusLiteZThing, nome che rimanda al tanto vociferato smartphone "low cost" OnePlus Z, sono quattro (ovvero quelle che potete vedere in calce alla notizia). Nella prima era presente quello che sembra essere il motto di questa serie di dispositivi (sembra proprio che l'azienda cinese ne stia pianificando più di uno): "New Beginnings".

In un altro post, invece, viene proposto agli utenti un "indovinello" in codice Morse: la sua soluzione sembra essere "luglio", quindi l'azienda cinese potrebbe lanciare il primo smartphone di questa serie tra poche settimane. Staremo a vedere, luglio 2020 è ormai alle porte.