OnePlus svela i segreti della fotocamera di OnePlus 10T: niente Hasselblad

Dopo le prime avvisaglie relative a OnePlus 10T, si inizia ora a fare sul serio in merito al dispositivo. Infatti, il noto brand ha ufficializzato alcuni dettagli importanti relativi al reparto fotografico dello smartphone.

Ebbene, sul portale di OnePlus dedicato alla community si legge senza mezzi termini che "OnePlus 10T non ha una fotocamera Hasselblad". Il brand ha dunque deciso di mettere le mani avanti sin da subito in merito a quanto verrà annunciato il prossimo 3 agosto 2022 in quel di New York. Infatti i rumor relativi a OnePlus 10T lasciavano intendere la presenza di un comparto fotografico di quel tipo, ma adesso sappiamo che non sarà così.

"Vogliamo offrire un'esperienza da smartphone flagship al prezzo scelto per il dispositivo", ha spiegato l'azienda. In parole povere, la motivazione dietro alla scelta, che potrebbe far storcere il naso a un po' di persone, è da ricercarsi nel contenimento dei costi. In ogni caso, per l'occasione sono stati rilasciati dei sample fotografici relativi a OnePlus 10T, come quelli che potete vedere in apertura.

In ogni caso, lo smartphone implementerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (Sony IMX766), affiancato da una lente ultra-wide (119,9 gradi) e da un sensore per le macro. Non mancherà inoltre l'Image Clarity Engine 2.0 con colori a 10 bit: non ci resta che attendere il 3 agosto 2022 per saperne di più.