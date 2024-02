OnePlus torna alla carica nel mondo smartwatch: OnePlus Watch 2 arriva al MWC

Sono ormai passati ben tre anni dal lancio italiano di OnePlus Watch: l'assenza di un secondo modello del device ha preoccupato i fan del colosso cinese, ma ora è stata la stessa OnePlus a tranquillizzare l'utenza. OnePlus Watch 2 esiste ed è in arrivo molto, molto presto: abbiamo una data ufficiale!

Con un comunicato stampa, infatti, OnePlus ha rivelato che OnePlus Watch 2 sarà svelato il 26 febbraio, durante il keynote OnePlus al Mobile World Congress di Barcellona. Addirittura, la compagnia cinese ambisce a conquistarsi il premio di miglior smartwatch di fascia alta dell'anno della kermesse spagnola, puntando tutto sull'elevata durata della batteria del device, definita addirittura "rivoluzionaria" da Pete Lau.

L'imminente lancio di OnePlus Watch 2 segna dunque il ritorno di OnePlus nel mercato smartwatch. In realtà, comunque, l'azienda cinese non si è mai realmente tirata indietro dal settore degli orologi intelligenti: al contrario, OnePlus Watch 2 è in sviluppo dal 2022, dimostrando che la compagnia ha tenuto d'occhio da vicino il mondo dei dispositivi indossabili. Intanto, però, Pete Lau e soci hanno anche modificato il design di OnePlus Watch 2, rendendolo "uno smartwatch che mira ad arricchire ogni momento e che promette un’affidabilità senza pari per un uso quotidiano e un monitoraggio della salute meticoloso".

Kinder Liu, il COO e Presidente di OnePlus, ha commentato l'annuncio di OnePlus Watch 2 spiegando che "dopo una pausa di riflessione di tre anni a seguito del lancio del Watch 1, OnePlus Watch 2 è pronto ad approdare sul mercato, e siamo più fiduciosi che mai riguardo a questo prodotto. Questa fiducia non è infondata, ma è costruita sulla base di sostanziali progressi nel nostro ecosistema tecnologico e nelle nostre capacità. Il Watch 2 indica la nostra determinazione a trasformarci da "Flagship Killer" a "Costruttore di Ecosistemi". Fornirà un'esperienza che non è solo migliorata, ma completamente trasformata"