OnePlus, torna a farsi sentire 'Lemonade': si tratta di OnePlus 9?

Mentre lo smartphone top di gamma OnePlus 8T continua a sorprendere utenti e critica, la compagnia di Pete Lau starebbe già lavorando sul prossimo flagship OnePlus 9 che, stando a rumor recentemente apparsi online, sarebbe già in cantiere da tempo e avrebbe il nome in codice “Lemonade”.

È stato il noto insider Max J a diffondere tramite Twitter un’immagine teaser di uno smartphone con tale soprannome, ma non è la prima volta che l’abbiamo sentito. Già a settembre, infatti, l’utente OneNormalUsername aveva iniziato a parlare di cinque varianti chiamate lemonade, lemonadep, lemonadept, lemonadet e lemonadev dalle caratteristiche tecniche non note, in fase di sviluppo assieme a OnePlus Kebab (ovvero l’ormai uscito OnePlus 8T).

Cosa si sa di Lemonade? In realtà, quasi niente: secondo Max J si tratterebbe di una nuova serie, probabilmente con il tanto atteso SoC Qualcomm Snapdragon 875 prossimo alla presentazione ufficiale e magari anche display con refresh rate di almeno 120Hz. Altro oggetto di discussione è inoltre la tecnologia di ricarica supportata dal dispositivo: attualmente OnePlus è giunta alla ricarica rapida a 65 W, chiamata Warp Charge 65, e l’ha resa disponibile su OnePlus 8T, ma altre aziende come Xiaomi hanno già testato addirittura la ricarica wireless da 80W.

Insomma, c’è tanta carne al fuoco ma si tratta pur sempre di indiscrezioni di mercato e per questo vi invitiamo a prendere queste notizie con le pinze. Non ci resta che aspettare altri aggiornamenti su questo dispositivo e anche su OnePlus Watch, il primo smartwatch dell’azienda cinese di cui è apparso persino il primo teaser ufficiale.