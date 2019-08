OnePlus torna a parlare della sua TV, e annuncia il nome

Durante una chiacchierata con La Repubblica, Pete Lau, CEO di OnePlus, aveva detto che la sua azienda era interessata ad entrare nel settore dei televisori. All'epoca Lau aveva parlato dei limiti del mercato delle TV —"è da 20 anni che non cambia", aveva detto— e di come la loro TV sarebbe stato un prodotto innovativo. Oggi sappiamo qualcosa in più

Il nome è stato annunciato in queste ore, ed è semplice e diretto: si chiamerà OnePlus TV. "Crediamo che non possa esistere un nome migliore per rappresentare degnamente i nostri valori, la nostra visione e il nostro orgoglio. Doveva essere per forza associata al nostro brand", ha raccontato un rappresentante dell'azienda agli utenti del forum di OnePlus.

In calce trovate invece il logo della futura linea di televisori che, sempre stando a quanto detto dall'azienda sul forum, sarebbe addirittura stato ispirato alle geometrie dell'epoca classica, e quindi alle forme di monumenti architettonici come "gli antichi templi della Grecia".

Si tratta di un semplice assaggino, che serve a OnePlus per rassicurare i suoi fan dopo il primo annuncio dello scorso settembre. Come a dire: il progetto esiste, ed è ad un punto sufficientemente maturo da potervi dare il logo e il nome.

Ora non resta che attendere le specifiche del device. Sappiamo già qualcosina, grazie ad una richiesta di certificazione: sarà una Android TV con Bluetooth 5.0, e OnePlus pensa a modelli da 43, 55, 65 e 75 pollici.