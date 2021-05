OnePlus TV arriverà anche in Europa: per Pete Lau è un 'passaggio logico'

OnePlus sarebbe prossimo a lanciare i suoi televisori smart anche sul mercato europeo dopo il lancio in Cina nel settembre 2019. I modelli poi sono diventati sempre più numerosi, garantendo anche prezzi differenti e contenuti per soddisfare ogni esigenza, ma fino a queste settimane Pete Lau e soci non hanno mai pensato all’Occidente.

Questo approdo nel Vecchio Continente e nel resto del mondo è stato definito dal CEO di OnePlus come un “passaggio logico” che rientra nella strategia di mercato dell’azienda, ma di cui ancora non si conoscono i termini e metodi esatti. Sebbene l’intenzione sia chiara, anche secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di WinFuture, i tempi restano quindi ignoti.

C’è anche un altro fattore da non sottovalutare: i prezzi cambieranno radicalmente, riceveranno maggiorazioni o resteranno più o meno simili a quelli proposti sul mercato domestico cinese? Inoltre, la disponibilità sarà particolarmente elevata per lanciare OnePlus TV col botto, oppure si tratterà di una sorta di “lancio sonda” per vedere se il pubblico è interessato a questa gamma di televisori anziché ai modelli di rivali come Xiaomi? Sarà solo il tempo a dircelo.

Restando nel mondo OnePlus, recentemente si è discusso di un possibile cambio di nome per il successore di OnePlus Nord N10 5G; o ancora, lo staff della società del Dragone ha annunciato l’arrivo di un nuovissimo Theme Store con OxygenOS 12.