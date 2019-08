OnePlus TV debutta a settembre, tutto quello sappiamo sul televisore

Ci siamo, dopo diverse dichiarazioni, rumor e teaser, la prima televisione di OnePlus è pronta per il suo debutto. Sarà presentata ufficialmente il prossimo mese. Sappiamo già anche dove sarà venduta.

A dircelo è direttamente il CEO di One Plus, Pete Lau. La OnePlus TV arriverà in un primo momento esclusivamente sul mercato indiano. È ad ogni modo evidente che presto o tardi il televisore avrà anche una release internazionale, o quantomeno che sarà rilasciato anche in altri Paesi.

Su questo Pete Lau è molto chiaro: "Stiamo lavorando duramente per portare OnePlus TV anche in Nord America, in Europa e in Cina", ha infatti spiegato. Prima però OnePlus dovrà stringere accordi con partner locali. Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi mesi.

Ad ogni modo è quantomeno curioso che il televisore arriverà in India prima che in Cina.

Non abbiamo invece conferme (ma nemmeno smentite) sulle presunte specifiche della OnePlus TV contenute in una richiesta per la certificazione Bluetooth SIG. Nella richiesta, che è stata poi diffusa online e riportata dalle principali testate, si parlava di una Android TV venduta in diverse dimensioni (43-75 pollici).

Il logo ufficiale del prodotto, assieme al suo nome (OnePlusTV, per l'appunto), è stato invece comunicato sul forum ufficiale dell'azienda solamente la settimana scorsa.