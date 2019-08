OnePlus TV: in rete le specifiche tecniche complete

Dopo la conferma dello schermo QLED da 55 pollici, emergono nuove informazioni sulla scheda tecnica di OnePlus TV, il primo modello della smart tv che la società cinese dovrebbe presentare a Settembre.

Uno screenshot apparso nella Google Play Developer Console svela che il televisore porta il nome in codice "Dosa" e sarà basato sull'SoC MediaTek MT5670, con GPU Mali-G51.

Nella scheda si parla anche di 3 gigabyte di RAM, mentre come sistema operativo dovrebbe essere basato su Android Pie. Interessante anche la risoluzione citata nella scheda: 1920x1080 pixel, ma probabilmente si riferisce solo all'interfaccia grafica, in quanto per i contenuti dovrebbe supportare fino al 4K.

In un'intervista rilasciata per Gadgets360, l'amministratore delegato Pete Lau ha svelato che il televisore sfoggerà un'UI migliorata che garantirà la migliore esperienza utente possibile, a cui sono abituati i possessori degli smartphone OnePlus.

Lau ha anche confermato che non si tratterà di un televisore che andrà a posizionarsi nella fascia bassa del mercato, come avvenuto per la Xiaomi Mi TV, il che suggerisce un prezzo in linea con gli altri modelli dello stesso segmento. OnePlus infatti "si sta concentrando solo sul posizionamento nel mercato premium di punta", e le intenzioni sono di mettersi in concorrenza con produttori come Samsung e Sony.