La OnePlus TV sfoggerà uno schermo QLED da 55 pollici

Nuove informazioni su OnePlus TV, il primo televisore dell'azienda cinese che debutterà a settembre. Il produttore ha diffuso alcune nuove informazioni sulla prossima TV, a qualche giorno di distanza dalla conferma del lancio in programma il prossimo mese e del marchio OnePlus TV.

I primi dettagli tecnici ufficiali sono stati pubblicati dal social media manager di OnePlus India, il quale ha affermato che il televisore sfoggerà un pannello QLED da 55 pollici.

Alcune precedenti informazioni trapelate in rete suggerivano dei modelli basati su Android con dimensioni comprese tra 43 e 75 pollici, con una variante da 43'' apparentemente destinata all'India. Quest'annuncio non esclude necessariamente l'eventualità, ma conferma però che nella nazione asiatica sarà disponibile una versione da 55 pollici. E' probabile invece che il modello da 75 pollici arrivi negli Stati Uniti ed in Cina.

QLED è un marchio storicamente utilizzato da Samsung per descrivere i televisori basati su pannelli a LED a punti quantici, sebbene facciano affidamento sulla retroilluminazione a LED. Nell'OLED invece ogni singolo pixel emette la propria luce, il che vuol dire che la qualità dell'immagine di un televisore QLED dipende in larga misura dall'efficacia della soluzione di retroilluminazione. Delle differenze tra i vari tipi di pannello abbiamo parlato su queste pagine in un articolo dedicato.