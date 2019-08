OnePlus TV è sempre più vicina: sarà basata su Android TV

Si sta via via chiudendo il cerchio intorno ad OnePlus TV, la smart tv della società cinese che era trapelata qualche giorno fa con la pubblicazione della presunta scheda tecnica completa. Quest'oggi il CEO Pete Lau ha confermato in alcune interviste che il televisore userà Android TV come sistema operativo.

Lau ha anche fornito alcune indicazioni sulla logica che hanno spinto la società a fare questa scelta.

Android TV infatti ha rappresentato per OnePlus la scelta naturale in quanto l'obiettivo che si è preposta la società è di offrire un'esperienza "leggera e veloce" (Fast and Smooth) anche su smart tv. E dal momento che il sistema operativo di Google rappresenta l'unica piattaforma abbastanza aperta che consente agli sviluppatori di apportare le modifiche desiderate senza creare un'interfaccia grafica da zero, si è scelto di perseguire questa strada.

Vi sono però anche delle considerazioni commerciali da fare. OnePlus TV infatti è a tutti gli effetti da considerare il cavallo di troia di OnePlus all'interno di un settore dominato da giganti come Samsung, Philips e Sony, ecco perchè lanciare un televisore con un'interfaccia grafica e sistema operativo già noto a molti potrebbe rappresentare un vantaggio per spingere le vendite.

OnePlus però ha anche sostenuto di aver lavorato a stretto contatto con Google per migliorare l'esperienza proposta agli utenti dei propri TV.

Uno dei modelli dovrebbe sfoggiare un pannello da 55 pollici.