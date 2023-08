OnePlus, è ufficiale: ecco quando arriverà OxygenOS 14 con Trinity Engine!

Mentre ormai lato hardware i rumor su OnePlus 12 hanno catturato l'interesse degli appassionati, l'azienda capitanata da Pete Lau ha annunciato il lancio della sua prossima versione della personalizzazione OxygenOS, ormai giunta al numero 14.

In particolare, la data scelta da OnePlus per il lancio globale di OxygenOS 14 è quella del 25 settembre 2023, introducendo le feature più interessanti di Android 14 e alcune funzionalità esclusive per gli utenti del blasone dei Flagship Killer.

Insieme a OxygenOS 14, ci sarà il debutto anche di Trinity Engine, un raccoglitore di ben sei tecnologie tra cui CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering, che promettono di migliorare l'esperienza sotto i profili della responsività e della fluidità di sistema, ottimizzando i dispositivi aggiornati sotto il profilo energetico senza rinunciare alla piacevolezza di un dispositivo sempre scattante e pronto all'azione.

A parlare per l'azienda è stato Kinter Liu, Presidente e COO di OnePlus, che ha raccontato come "In OnePlus ci impegniamo per offrire ai clienti un sistema OxygenOS veloce, fluido e costante [...] Grazie alle ultime innovazioni introdotte da OnePlus, OxygenOS 14 sarà il prodotto software più intelligente e intuitivo della storia dell’azienda".

Nel frattempo, ricordiamo che nel corso della frenetica (e caldissima) estate 2023 non sono mancati anche leak e indiscrezioni sul discusso primo foldable del brand. In particolare, negli ultimi giorni di agosto è addirittura emersa una possibile data per OnePlus Open e OPPO Find N3.