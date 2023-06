OnePlus V Fold, il 'foldable killer' si presenta in tutto il suo splendore

A quanto pare, un nuovo pieghevole si sta avvicinando a grandi falcate e ogni giorno la sua esistenza acquisisce via via maggiore concretezza. Gli ultimi render di OnePlus Fold suggerivano un design ispirato al "cugino" Oppo Find N2, ma sarà davvero così?

Una nuova serie di render parrebbe confermare il particolare design del primo foldable di Pete Lau e soci, con un camera bump del tutto identitario e marchiato Hasselblad. Come potrete osservare in questa serie di immagini, quello che dovrebbe prendere il nome di OnePlus V Fold si mostra sottile e caratterizzato da materiali premium, come un frame metallico e una backcover apparentemente rivestita in pelle vegan o perlomeno con una texture che lo simula molto da vicino. Il blocco fotocamere dovrebbe ospitare tre sensori, con un IMX 890 come principale a 50 MP, accompagnato da un grandangolare e da una lente Periscope. Il display principale mostra bordi molto sottili e un punch hole centrale per la selfie camera da 32 MP.

Molto probabilmente la cerniera e il display interno pescheranno dalla serie N2 di Oppo, con chiusura completa e piega centrale ridotta all'osso, ma è plausibile che di mezzo ci siano anche soluzioni inedite, come da tradizione OnePlus. A bordo dovrebbe esserci uno Snapdragon 8+ Gen 2, affiancato da una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 100W, rendendolo di fatto uno dei prodotti più interessanti nella sua categoria, soprattutto se riuscirà a varcare i confini italiani.

Nel frattempo, iniziano ad apparire anche le prime voci sulla data di lancio di OnePlus V Fold: sarà agosto il mese del reveal?