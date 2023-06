OnePlus V Fold non ha più segreti: online la scheda tecnica completa!

Il lancio del primo smartphone pieghevole di OnePlus si avvicina rapidamente: dopo aver visto i render leakati di OnePlus V Fold meno di una settimana fa, infatti, ora è la scheda tecnica completa del pieghevole cinese a comparire in rete, svelandoci che il device non scenderà a compromessi neanche in termini di potenza.

Stando a quanto riporta GizmoChina, citando il popolare (e affidabile) leaker Steve Hemmerstoffer (anche noto come OnLeaks), OnePlus V Fold sarà un vero e proprio top di gamma, con delle specifiche spaccamascella sia in termini di SoC che per quanto riguarda fotocamere e display. Vi ricordiamo che, secondo i leak, OnePlus V Fold uscirà in estate, tra la metà di luglio e quella di agosto, almeno sul mercato cinese.

Per quanto riguarda lo schermo esterno, OnePlus V Fold avrà un pannello AMOLED da 6,3" con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo interno, invece, sarà un altro display AMOLED, questa volta da 7,8" e con risoluzione 2K. Anche in questo caso, il refresh rate sarà a 120 Hz. Inoltre, i render del device ci hanno mostrato che esso avrà un aspect ratio simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 5 e dei bordi estremamente sottili attorno sia allo schermo interno che a quello interno.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus V Fold avrà un sistema triple-camera composto da una lente principale da 48 MP, da un ultra-grandangolo da 48 MP e da un teleobiettivo da 64 MP. Sfortunatamente non abbiamo ulteriori informazioni su queste lenti, anche se sappiamo che la selfie-camera dello schermo esterno sarà da 32 MP, mentre quella dello schermo interno sarà da 20 MP.

Al di sotto della scocca di OnePlus V Fold, invece, avremo un SoC Snapdragon 8 Gen2 con 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 13, con tanto di skin OxygenOS 13.1. Infine, la batteria del device sarà da 4.800 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata fino a 67 W.