OnePlus, parte la vendita flash: sconti su miriadi di prodotti fino al 50%

Dopo aver scoperto i piani di OnePlus per il 2022, illustrati dal CEO Pete Lau, torniamo a parlare del brand dei flagship killer per alcune interessanti offerte presenti sul portale ufficiale.

Tantissime offerte, con sconti fino al 50%, su alcuni dei prodotti più desiderati dell'anno, tra cui l'ottimo OnePlus Nord 2, una vera rockstar nel segmento, che ha scalato le classifiche attestandosi ai primi posti in termini di vendite. Abbiamo, tra l'altro, raccontato la nostra esperienza con questo dispositivo nella recensione di OnePlus Nord 2, il flagship killer con cuore MediaTek, che ha sorpreso davvero tutti.

Il nuovo Nord 2, presente sul sito ufficiale a 399 euro per il taglio da 8/128GB, consente di ricevere uno sconto del 50% sugli auricolari TWS OnePlus Buds Z. Questi ultimi partono da una base di 59 euro ma, in questa promozione, saranno acquistabili ad appena 29,50 euro.

Tra le offerte presenti a catalogo, segnaliamo anche il Nord CE 5G, new entry con Snapdragon 750G e connettività 5G proposto a partire da 329 euro per il modello da 8/128GB, che diventano 299 riscattando il coupon "OPNORDCE30OFF" prima del pagamento, il quale consente appunto di ricevere uno sconto di 30 euro sul carrello. Tra l'altro abbiamo messo sotto torchio anche questo modello. Trovate il nostro racconto nella recensione di OnePlus Nord CE 5G.

Le offerte per entrare nel mondo OnePlus non mancano certamente. Si tratta di ottime occasioni anche per chi non ha mai provato l'esperienza della OxygenOs, una delle più solide personalizzazioni di Android sul mercato.