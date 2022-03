OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 stanno arrivando: lancio anche in Italia?

OnePlus è al lavoro su una moltitudine di dispositivi indossabili per il pubblico internazionale: oltre allo smartwatch della serie Nord presumibilmente in fase di sviluppo, la società di Pete Lau avrebbe avviato la produzione di OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 non solo in Asia, ma anche in Europa.

Stando a quanto diffuso in rete dal leaker Mukul Sharma in collaborazione con Pricebaba, la casa cinese starebbe quindi preparando l’orologio successore del primo OnePlus Watch lanciato nel marzo 2021, e anche la smartband “sequel” della prima OnePlus Band, con l’obiettivo di lanciarle negli importanti mercati di Cina, India e nel Vecchio Continente. Pertanto, non va assolutamente escluso a priori un approdo anche nei negozi del Belpaese.

Ciò che sorprende è che, a oggi, i tipster del settore non abbiano ottenuto particolari informazioni relativamente ai due dispositivi citati, segnale che OnePlus starebbe continuando con le sue attività senza lasciare spazio a leak alcuni. Allo stesso modo, il periodo di lancio non è noto, ma si può già immaginare un debutto sul mercato internazionale in contemporanea allo smartphone OnePlus Nord 3 atteso per luglio 2022.

Tra l’altro, lo stesso Mukul Sharma negli ultimi giorni ha diffuso online informazioni interessanti sul lancio internazionale del tablet OnePlus Pad, il primo della casa di Shenzhen. Riuscirà a soddisfare le aspettative assieme a OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2? Staremo a vedere.