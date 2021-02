OnePlus Watch appare nei primi brevetti europei: confermato il design rotondo?

Dopo l’arrivo sul mercato di OnePlus Band, il primo fitness tracker dell’azienda di Pete Lau, ora è il momento di parlare del suo primo smartwatch atteso per il lancio sul mercato nel 2021, ovvero OnePlus Watch: in rete, infatti, sono apparse le immagini ufficiali dei disegni dei brevetti che confermano la scelta di design nota da tempo.

Ancora a settembre 2020 le prime certificazioni pubblicate dalle autorità competenti e i primi rumor degli appassionati del brand cinese hanno subito fatto pensare che OnePlus Watch avrebbe avuto una cassa rotonda e, molto probabilmente, a tutti gli effetti sarà così. L’ufficio brevetti tedesco DPMA ha infatti depositato i documenti ufficiali con annessi disegni.

L’immagine che vedete allegata in calce all’articolo è solo una delle tante apparse nei brevetti, le quali permettono di capire quali saranno alcuni dei dettagli più importanti del dispositivo: per esempio, a destra troviamo due pulsanti con ogni probabilità necessari per navigare nell’interfaccia dello smartwatch, mentre inferiormente sembrano esserci tutti i sensori per misurare per esempio la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Dettaglio importante riguarda la presenza di due design: uno più sportivo con cinturino dai dettagli ondulati, come potete vedere dal disegno sottostante, ma anche una variante dove risultano presenti cuciture sul bordo del cinturino, facendo pensare dunque a una soluzione più elegante, magari in pelle. Per quanto riguarda invece ciò che troveremo sotto la scocca ancora si sa ben poco, soprattutto sul sistema operativo che, con ogni probabilità, si tratterà di una versione personalizzata di Android Wear OS.

Per sapere qualche dettaglio ulteriore su OnePlus Watch, però, servirà ancora un po’ di tempo. In caso di nuovi rumor o dati ufficiali su presentazione o scheda tecnica, vi terremo aggiornati.