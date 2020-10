OnePlus Watch sta arrivando: apparso il teaser ufficiale, 'è solo questione di tempo'

In seguito ai rumor di agosto del primo smartwatch di OnePlus, ovvero OnePlus Watch, non erano apparse molte altre immagini o informazioni al riguardo. Ora però, a sorpresa, l’account Twitter di OnePlus India ha pubblicato il suo primo teaser ufficiale, dicendo ai fan del marchio che il suo lancio “è solo questione di tempo”.

Il tweet è apparso ieri pomeriggio, poco prima della presentazione dello smartphone top di gamma OnePlus 8T da noi già recensito. In esso viene citata un’affermazione (probabilmente dello staff di OnePlus, ndr) riguardo OnePlus Watch e gli sketch originali disegnati dall’ormai ex CEO Carl Pei nel 2016, e come didascalia viene fatto presente che “altre cose stanno arrivando nell’ecosistema OnePlus”, assieme all’hashtag #UltraStopsAtNothing.

Il messaggio è chiaro: per anni OnePlus ha lavorato sul suo smartwatch da lanciare sul mercato, ma durante la fase di sviluppo il team ha deciso di abbandonare il progetto per concentrarsi su altro. La compagnia di Pete Lau ha già iniziato ad allargare il suo ecosistema nel corso del 2020 con il mediogamma OnePlus Nord, di cui sta per arrivare una nuova edizione limitata, ma addirittura si parla di un possibile entry-level in arrivo per ora chiamato OnePlus Clover. Uno dei pochi prodotti che manca al brand cinese è proprio uno smartwatch, dunque OnePlus Watch dovrebbe effettivamente essere il prossimo dispositivo atteso per la presentazione, almeno dagli appassionati.

Tra le altre voci riguardanti lo smartwatch trapelate online finora ce ne sono alcune sul design: l’utente Twitter MaxJmb ha infatti pubblicato un’immagine a inizio settembre affermando che OnePlus Watch potrebbe avere la cassa rotonda.