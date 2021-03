OnePlus Watch in arrivo: nuovi rumor sulle specifiche del primo smartwatch OnePlus

Dopo aver appreso da fonti ufficiali che il nuovo OnePlus Watch sarebbe arrivato insieme alla famiglia OnePlus 9, torniamo a occuparci del primo smartwatch del colosso cinese in uscita, presumibilmente, il 23 marzo, nel corso dell'evento digitale di OnePlus.

Secondo quanto emerso, il primo smartwatch dell'azienda dei flagship killer avrà una cassa da 46mm anche se non è esclusa la presenza anche di un'opzione dal diametro ridotto, e sarà in vendita nelle colorazioni Silver e Black.

Immancabili le principali feature per il monitoraggio dello stato di salute e l'attività fisica, fra cui tracciamento del sonno, individuazione dell'attività sportiva, sensore di battito cardiaco e dello stato di stress fisico. Sembra inoltre che il nuovo wearable dell'azienda possa arrivare sul mercato anche con un sensore per il rilevamento della percentuale di saturazione di ossigeno nel sangue.

OnePlus Watch dovrebbe essere certificato IP68 contro polvere, schizzi e brevi immersioni, oltre a essere in grado di monitorare le attività sportive acquatiche.

A livello software, non è ancora chiaro se il device OnePlus avrà a bordo WearOS di Google oppure un sistema operativo proprietario. Sappiamo però che avrà la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone e potrà essere utilizzato come telecomando per OnePlus TV.

Ultima ma non per importanza, l'ormai apprezzatissima tecnologia proprietaria Warp Charge, che permetterà di ottenere un giorno di autonomia in appena 20 minuti di ricarica. Infine, OnePlus Watch potrebbe arrivare anche in una variante LTE in grado di funzionare autonomamente e di effettuare e ricevere telefonate.



In attesa della presentazione ufficiale, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai render ufficiali dello splendido OnePlus 9 Pro, condivisi dallo stesso Pete Lau.