OnePlus Watch avrà un design rotondo? Ecco gli ultimi rumor

OnePlus Watch si era già fatto sentire a fine agosto con le prime certificazioni pubblicate dall’IMDA in Singapore, dove era apparso con il nome in codice W301GB. Ora però sono trapelati online nuovi rumor (anche se molto “subdoli”) riguardo lo smartwatch di Pete Lau, secondo i quali quest’ultimo avrà la cassa rotonda.

A rendere nota questa possibilità è stato l’utente Twitter tedesco MaxJmb, il quale ha postato una immagine con scritto “Wotch” e le lancette di un orologio, aggiungendo che l’errore nella scrittura di “Watch” in realtà sarebbe un indizio. Non mancano però commenti abbastanza pungenti da molti fan, secondo i quali OnePlus Watch sarebbe in realtà una copia dell’OPPO Watch o del Vivo Watch, anche se queste teorie non hanno alcuna prova a sostenerle.

Ora che però si ritiene noto il design del primo smartwatch di OnePlus, i dubbi riguardano le caratteristiche tecniche e, soprattutto, il sistema operativo, che potrebbe essere una versione sviluppata da zero appositamente per il dispositivo, o magari una variante di OxygenOS basata su Wear OS. Altra domanda che sicuramente si sono fatti alcuni utenti riguarda la possibilità di testare il dispositivo in anteprima se si fa parte del team di OnePlus Accessory Testers, composto proprio da fedeli clienti OnePlus appassionati del mondo tech.

Tra gli altri prodotti dell’azienda cinese tanto rumoreggiati di recente c’è anche lo smartphone entry-level OnePlus Clover, che probabilmente vedremo in futuro sul mercato a 200 Euro circa e con una batteria mozzafiato da 6000 mAh.