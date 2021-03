OnePlus Watch confermato ufficialmente dall'azienda: arriverà con OnePlus 9

Il rinomato tipster Ishan Agarwal ha completamente azzeccato con le sue ultime indiscrezioni l’arrivo di OnePlus 9 e OnePlus Watch nello stesso evento a marzo: il colosso di Pete Lau ha infatti confermato ufficialmente tramite Twitter il lancio del suo primo smartwatch il 23 marzo 2021.

Dopo tanti mesi di attesa e numerose richieste da parte dei fan del marchio tramite il suo forum ufficiale, come potete vedere in calce all’articolo OnePlus ha scritto in maniera molto semplice “lo avete chiesto, lo avrete”, riportando in un piccolo video teaser diversi post degli appassionati che si riferivano chiaramente al gadget OnePlus Watch.

Al momento, però, non sono noti molti dettagli riguardanti questo smartwatch: a metà febbraio erano apparsi in rete solamente i primi brevetti europei con annessi disegni che hanno confermato la scelta del design rotondo per la cassa e due modelli diversi, uno più sportivo con cinturino dai dettagli ondulati e un altro con cuciture che fanno pensare a una soluzione più elegante.

Inoltre, non mancavano due pulsanti laterali per navigare nell’interfaccia utente del sistema operativo, presumibilmente una versione personalizzata di Android Wear OS, e pure sensori di vario tipo come i classici per la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue.

Tutto ciò, in ogni caso, verrà confermato o meno nella fatidica data del 23 marzo 2021, occasione in cui arriverà sul mercato anche il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 9 di cui, recentemente, lo stesso CEO di OnePlus Pete Lau ha svelato sempre via Twitter una nuova feature per la fotocamera firmata Hasselblad.