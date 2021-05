OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition sta arrivando: lancio il 24 maggio

OnePlus ha qualche altra sorpresa in serbo per i fan di Cyberpunk 2077, il famosissimo GDR di CD Projekt RED. Dopo avere avviato la collaborazione con OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, ora la casa di Pete Lau si sta preparando al lancio ufficiale di OnePlus Watch Cyberpunk 2077, dotato di qualche dettaglio interessante nell’estetica.

L’annuncio è giunto tramite Weibo, dove è inoltre apparso anche il video teaser che trovate in questo articolo. Lo smartwatch marchiato OnePlus-Cyberpunk giungerà sul mercato in data 24 maggio 2021, anche se forse inizialmente solo sul mercato domestico cinese. Le differenze visive che rendono questo dispositivo particolarmente accattivante all'occhio consistono nel cinturino in gomma nera con strisce gialle e il logo del gioco, assieme a un quadrante in edizione limitata che ricorda i circuiti interni di un dispositivo elettronico.

Per il resto, le specifiche interne sono le medesime del modello base: display OLED a 1,4 pollici, 1 GB di memoria RAM, 4 GB di archiviazione, batteria con Warp Charge e resistenza ad acqua (5ATM) e polvere IP68. Il tutto verrà proposto nei negozi a 159 Euro circa al cambio attuale, cifra che ricordiamo poter cambiare nel caso di un approdo del dispositivo anche sul mercato occidentale.

Ma OnePlus Watch a quanto pare potrebbe ricevere anche una edizione limitata dedicata a Harry Potter, di cui recentemente sarebbero trapelati altri quadranti che ricordano proprio le quattro case di Hogwarts e i sigilli del castello.