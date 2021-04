OnePlus Watch disponibile in preordine su Amazon Italia e sul sito ufficiale

Dopo la presentazione ufficiale di OnePlus Watch, avvenuta lo scorso 23 Marzo, il primo smartwatch della società asiatica arriva in Italia, dove è già disponibile in preordine su Amazon e sullo store ufficiale.

Il prezzo è di 159 Euro, ma sebbene i preordini siano già stati aperti, le spedizioni partiranno solo il 30 Aprile. Di seguito i link ufficiali per effettuare l'ordine:

OnePlus Watch su OnePlus.com

OnePlus Watch - Smart Watch Bluetooth 5.0 con durata della batteria di 14 giorni e resistenza all'acqua 5ATM + IP68 - Midnight Black: 159 Euro - Amazon

Nel momento in cui stiamo scrivendo, su Amazon non è possibile effettuare l'ordine, ma non sappiamo se sia legato alla scarsa disponibilità o meno. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno informazioni.

Per chi non avesse seguito la presentazione, OnePlus Watch offre un design elegante con schermo circolare, a cui si aggiunge il monitoraggio intelligente del fitness ed una durata della batteria di lunga durata. La cassa è in acciaio inossidabile lucidata a mano, con vetro curvo 2,5D ed un sottile ma luminoso motivo CD lucido sulla lunetta.

Nella scheda tecnica si parla di una carica in grado di fornire una durata della batteria fino a 14 ore, con 20 minuti di ricarica. Supportati oltre 110 tipi di allenamenti.