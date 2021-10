OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition ufficiale, ma solo in India: ecco com'è

A pochi giorni dal rilascio del teaser di OnePlus Watch Harry Potter Edition, la società di Pete Lau ha ufficialmente presentato sul mercato l’edizione limitata dello smartwatch che, alla fine, ha il nome definitivo OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition. Sebbene il suo lancio avverrà solamente in India, vediamo assieme le sue caratteristiche.

Questa versione dell’orologio del colosso cinese non presenta alcuna differenza lato hardware rispetto al modello base, come ci si poteva aspettare. Di conseguenza, troviamo lo schermo AMOLED da 1,39 pollici, la batteria da 402 mAh e sensori per monitorare sonno, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

La personalizzazione giunge innanzitutto nel cinturino, realizzato in pelle marrone e decorato con il marchio di Harry Potter. La cassa dello smartwatch presenta dettagli color rame, mentre l’intero prodotto è contenuto in una scatola a tema che richiama all’ingresso di Diagon Alley visto per la prima volta nel capitolo Harry Potter e la pietra filosofale, il cui film è uscito nel 2001.

Lato software, invece, troviamo i già discussi quadranti a tema, di cui due dedicati a Hogwarts e quattro alle case Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Ci saranno anche animazioni speciali per l’avvio di OnePlus Watch e per la ricarica, come potrete vedere anche dal video di presentazione allegato alla notizia.

Per i più curiosi, il prezzo di OnePlus Watch Harry Potter Edition parte da 225 Dollari al cambio attuale, contro i 200 Dollari chiesti per OnePlus Watch base.

A proposito di dispositivi OnePlus in edizione limitata, recentemente si è parlato anche di OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition.