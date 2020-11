OnePlus Watch non avrà WearOS di Google: azienda al lavoro su un sistema proprietario

OnePlus Watch torna a farsi sentire: dopo il teaser ufficiale pubblicato su Twitter da OnePlus India, secondo indiscrezioni pubblicate online di recente il primo smartwatch della compagnia di Pete Lau non avrà in dotazione il sistema operativo WearOS sviluppato da casa Google, confermando altri rumor riguardanti l’OS proprietario.

È stato Max J ad aggiungere questo indizio alla lista di voci riguardanti OnePlus Watch, dopo che lui stesso a settembre ha dichiarato che l’orologio avrà un design rotondo. Secondo il giovane tipster, dunque, nonostante gli stretti legami tra il colosso di Mountain View e l’azienda cinese, quest’ultima non utilizzerà la piattaforma WearOS scelta anche da marchi come OPPO, Fossil e Mobvoi per creare un sistema operativo da zero.

L’obiettivo è chiaro: ottimizzare OnePlus Watch per la connessione con altri dispositivi prodotti sul mercato da OnePlus, come per esempio l’ultimo smartphone top di gamma OnePlus 8T da noi recensito a metà ottobre. Allargando l’ecosistema e offrendo funzionalità speciali, la società si proporrebbe decisamente come un marchio competitivo e pronto ad affrontare altri giganti come Apple e Xiaomi, anch’esse al lavoro su telefoni, smartwatch e smartband in grado di soddisfare tutti gli utenti. Trattandosi comunque di indiscrezioni, vi consigliamo di prenderle con le pinze.

OnePlus Watch però arriverà più tardi del previsto proprio a causa del sistema operativo da sviluppare interamente: lo stesso Max J lo aveva detto tramite Twitter a fine ottobre, affermando che l’azienda ha rinviato a tempo indefinito l’annuncio ufficiale dello smartwatch per problemi con lo sviluppo del software.