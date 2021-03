OnePlus Watch, ormai ci siamo: nuovi teaser e conferme sul sistema operativo

Dopo aver appreso le sue prime specifiche, torniamo ad affacciarci in casa OnePlus per via di nuovi interessanti post dell'azienda e dello stesso Pete Lau che ci permettono di circoscrivere in maniera ancora più dettagliata il progetto dietro al nuovo indossabile in arrivo a fine mese.

In seguito al lancio del primo esperimento in tal senso, OnePlus Band, siamo rimasti in attesa di notizie sul fronte smartwatch per mesi e ora finalmente sembra che l'attesissimo OnePlus Watch sia pronto a varcare le soglie del mercato.

Con una cassa da 46mm, certificazine IP68 e gran parte del pacchetto di sensori già presente nella concorrenza, la proposta di OnePlus ha comunque in serbo alcune sorprese che potrebbero effettivamente renderlo unico. Parliamo innanzitutto del sistema operativo. Pete Lau, CEO e co-fondatore di OnePlus, ha chiarito sul forum di OnePlus che il primo smartwatch dell'azienda non avrà Wear OS ma un sistema basato su RTOS, per fornire un'esperienza più fluida e affidabile, oltre a una maggiore autonomia.

Infine un post su Twitter della stessa OnePlus ha lanciato uno degli ultimi teaser sullo smartwatch, con un breve video che suggerisce le forme del device, con cassa e quadrante circolari, e un lapidario "Il momento che stavate aspettando è quasi arrivato".

Un dispositivo che si preannuncia interessante, equipaggiato molto probabilmente con la tecnologia proprietaria Warp che dovrebbe consentire un'intera giornata di autonomia in appena 20 minuti di ricarica.