OnePlus Watch, Pete Lau colpisce ancora e svela le modalità di allenamento

Dopo aver dato un'occhiata ai render ufficiali del primo storico smartwatch di OnePlus, il CEO dell'azienda ha svelato un altro interessante dettaglio del wearable in arrivo in un video postato su Twitter.

Confermato il lancio per il 23 marzo, lo smartwatch sviluppato da OnePlus non avrà WearOS come sistema operativo ma avrà a bordo una versione personalizzata di RTOS, pensata per offrire un'esperienza più solida e fluida possibile.

Il nuovo tweet di Pete Lau va oltre le specifiche tecniche, raccontandoci qualcosa di più sulle funzionalità per lo sport. Secondo quanto affermato dal CEO di OnePlus, lo smartwatch supporterà più di 110 modalità di allenamento, fra cui passeggiata, corsa, nuoto, ciclismo, cricket, badminton, sollevamento pesi, balletto, allenamento libero e persino il tiro al bersaglio.

In realtà un numero elevato di modalità di tracciamento è già stato raggiunto da altri device sul mercato, come Amazfit GTS 2 e GTR 2, Huawei Watch Fit e Honor Watch ES, tutti al di sopra delle 80 modalità, ma questo "oltre 110" ci lascia ben sperare circa la versatilità e i modi di utilizzo del nuovo device indossabile di OnePlus, certamente fra i primi della classe quando arriverà sul mercato.

OnePlus Watch avrà una cassa circolare di 46 mm, certificazione IP68 e un pacchetto completo di sensori fra cui battito cardiaco, tracciamento del sonno e saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Sarà inoltre possibile effettuare e ricevere telefonate e potrebbe arrivare sul mercato anche in una variante LTE con possibilità di utilizzo standalone.