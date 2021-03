OnePlus Watch, ecco i primi render ufficiali: design elegante e cinturino in silicone

OnePlus Watch è già confermato per il lancio in data 23 marzo 2021 assieme alla gamma di smartphone ammiraglia OnePlus 9, ma finora non erano ancora apparsi render online. Nelle ultime ore è però apparsa a sorpresa su Twitter un’immagine dello smartwatch, la cui autenticità è stata confermata dal colosso di Pete Lau stesso.

Come potete infatti vedere in calce all’articolo, è stato lo YouTuber Lewis Hilsenteger, meglio conosciuto come Unbox Therapy, a condividere in rete il primo rendering di OnePlus Watch sul suo account Twitter, che potete vedere sia in copertina che in fondo all'articolo, mostrando al pubblico quale sarà il design del prodotto: come potete vedere, si tratta di uno smartwatch alquanto simile al Samsung Galaxy Watch Active, con quadrante rotondo da 46 millimetri (come già confermato dai primi brevetti europei apparsi su Internet) ma dallo stile piuttosto elegante, grazie anche alla finitura opaca, e con due pulsanti laterali.

Oltre a questo render non è nota alcuna ulteriore informazione, ma i tipster del settore si sono già fatti un’idea di cosa aspettarsi da OnePlus Watch: in particolare, si parla di sistema operativo sviluppato internamente da OnePlus, controlli specifici per gli altri dispositivi OnePlus, certificato IP68, 4 GB di memoria interna e Warp Charge per garantire un’intera giornata di autonomia con soli 20 minuti di ricarica

Non ci resta quindi che attendere la fatidica giornata del 23 marzo, dove avremo occasione di vedere anche gli smartphone OnePlus 9, OnePlus 9 Pro - di cui sono apparsi i primi benchmark e scatti con software Hasselblad – e OnePlus 9R, terzo modello più economico ufficializzato nelle ultime ore.