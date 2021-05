OnePlus Watch potrebbe ricevere un'edizione limitata dedicata a Harry Potter

OnePlus Watch è giunto sul mercato lo scorso marzo, ufficializzando così l’approdo del brand di Pete Lau nel mondo degli smartwatch. Sebbene la ricezione da parte degli appassionati non sia stata delle migliori, la società si starebbe già muovendo verso la creazione di una nuova edizione limitata del dispositivo...a tema Harry Potter!

Nelle ultime ore, infatti, il sito OxygenUpdater avrebbe pubblicato l’esito dell’analisi dettagliata dell’APK di OnePlus Health v2.1.3 mostrando alcuni dettagli interessanti riguardo l’esistenza effettiva di questo OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition.

Questa partnership tra i due titolari di franchising per ora sta prendendo forma con i quadranti che potete vedere anche in calce all’articolo, dedicati alle quattro grandi case di Hogwarts (Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso), al sigillo del famoso castello e alla sua silhouette. Qualcuno potrebbe pensare che si trattino semplicemente di temi che devono ancora giungere su OnePlus Watch, eppure una combinazione simile in via ufficiale meriterebbe annunci più entusiasmanti di una serie di quadranti.

Per questo motivo si sta facendo largo l’idea che la società cinese decida di rilasciare sul mercato quattro nuovi modelli in edizione limitata dedicati al mondo di Harry Potter. I cambiamenti sarebbero esclusivamente estetici, ovviamente, e potrebbero consistere in colori speciali per i cinturini o addirittura l’utilizzo di un materiale diverso e di maggiore qualità, esattamente come nel caso della Cobalt Limited Edition. Sarà interessante vedere se questa partnership prenderà piede a tutti gli effetti, ma per ora consigliamo di prendere queste voci con le pinze.

Restando nel mondo OnePlus, l’azienda starebbe pensando al lancio di OnePlus TV anche in Europa.