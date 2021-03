OnePlus Watch, un tuffo nelle specifiche trapelate prima del lancio

Dopo aver dato un'occhiata ai presunti prezzi europei del primo smartwatch di OnePlus, torniamo a parlare di quello che per molti sarà il wearable più atteso dell'anno, per via di una nuova ondata di rumor che vanno a delineare un profilo decisamente da primo della classe.

A partire dalla splendida colorazione Cobalt Limited Edition, con cinturino in vegan leather e vetro zaffiro sul frontale, il nuovo OnePlus Watch presenta un design decisamente premium, impreziosito da dettagli come il brand inciso sul selettore laterale.

I nuovi leak rivelano che OnePlus Watch avrà un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione HD da 454 x 454 pixel, per una densità di 326 ppi.

Le notizie più interessanti riguardano però l'autonomia. Il wearable di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con una batteria da 402 mAh in grado di sfiorare la settimana di utilizzo con soli 20 minuti di ricarica grazie alla tecnologia OnePlus Warp.

OnePlus Watch ci permetterà di effettuare 25 ore di monitoraggio continuativo con GPS attivo, che diventano cinque giorni in caso di monitoraggio continuo della qualità del sonno e della saturazione di ossigeno.

I tasti sulla cassa sono due. Oltre al tasto power, l'azienda ha deciso di integrare infatti anche un tasto la cui funzione però è ancora sconosciuta. A corredo infine la certificazione IP68, microfono, altoparlante e un motore lineare per il feedback della vibrazione.

Secondo i rumor la compatibilità sarà piena con gli smartphone Android ma non è ancora confermata quella con device iOS, probabilmente assente.

Qualora queste specifiche venissero confermate, e lo fosse anche il prezzo di 150 Euro, questo device potrebbe davvero rappresentare una delle migliori alternative sul mercato, soprattutto per via della storica qualità dei prodotti OnePlus. Ricordiamo infine che il lancio ufficiale di OnePlus Watch e della famiglia OnePlus 9 è atteso proprio nelle prossime ore.