OnePlus Watch ufficiale: passato, presente e futuro di OnePlus e Wear OS

Dopo aver appreso della probabile collaborazione tra OnePlus e Leica, torniamo a parlare dell'azienda cinese per via delle ultime interessantissime dichiarazioni del CEO Pete Lau a proposito di OnePlus Watch, il primo indossabile di Oneplus, che probabilmente vedrà la luce nel 2021.

In una lunga intervista concessa a Input, Lau ci ha tenuto a confermare che OnePlus, dopo aver abbandonato il progetto, è tornata al lavoro sul suo primo smartwatch. Riguardo al software, ha chiarito che il primo indossabile di OnePlus avrà la sua versione di Android Wear OS, sistema che, a suo dire, era una piattaforma decisamente troppo poco supportata quando iniziò lo sviluppo del primo progetto, poi abbandonato. All'epoca dei fatti, il forfait causò diversi malumori, soprattutto nei fan più sfegatati del flagship killer, ma probabilmente fu una mossa azzeccata perché lo stato in cui versava il sistema operativo per wearable ne avrebbe quasi sicuramente deciso le sorti infauste. A proposito di passato, era l'epoca di OnePlus 2 e il lancio di questo smarphone, più caldo che performante grazie a Snapdragon 810, provocò non pochi problemi all'azienda che dovette frenare i progetti secondari per tornare a concentrarsi sugli smartphone.

La strada che OnePlus e Google hanno intrapreso insieme ha come obiettivo finale quello di migliorare Wear OS e di porre le basi per un vero e proprio ecosistema che permetta una più efficiente comunicazione tra smartwatch, smartphone e Android TV, per un'esperienza finale completamente rivoluzionata rispetto agli attuali standard. Vale la pena sottolineare come nelle dichiarazioni di Lau il fitness, il principale selling point del concorrente Apple Watch, non sia praticamente mai menzionato. Questo non esclude che possa diventare invece il fulcro del nuovo device, ma al momento queste informazioni sono assolutamente riservate.