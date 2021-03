OnePlus Watch è ufficiale: schermo circolare, batteria super e 110 allenamenti supportati

Dopo settimane di indiscrezioni, e conferme anche da parte dell’amministratore delegato, OnePlus ha annunciato il suo OnePlus Watch: il primo smartwatch dell’azienda che andrà ad integrarsi nella vita quotidiana digitale degli utenti con un design elegante, connessione fluida e funzioni legate al fitness.

Il dispositivo è caratterizzato da un quadrante circolare che emula l’aspetto di un orologio tradizionale, con arco liscio sui lati della cassa che è lucidato a mano con più di 20 trattamenti. La cassa è da 46mm e realizzata in acciaio inossidabile, a cui si aggiunge il vetro curvo 2.5D sul quadrante ed un motivo lucido sulla lunetta del display.

In termini di funzionalità e scheda tecnica, OnePlus Watch include 4 gigabyte di memoria, di cui 2GB per l’uso effettivo, quanto basta per memorizzare oltre 500 canzoni. E’ ovviamente compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth, e può anche collegarsi con le OnePlus TV con cui può fare da telecomando per abbassare il volume durante una chiamata o spegnerla.

La batteria è da 402 mAh è in grado di garantire un’autonomia fino a due settimane e con soli cinque minuti di ricarica si può caricare il dispositivo per una giornata intera.

OnePlus Watch è resistente all’acqua ed alla polvere per 5ATM, ed ha ottenuto la certificazione IP68.

A livello software supporta oltre 110 tipi di allenamento, compreso il rilevamento automatico dell’allenamento per il jogging e la corsa. I sensori sono in grado di monitorare le pulsazioni, la distanza, le calorie, la velocità e l’efficienza SWOLF per i nuotatori. Presente anche il GPS integrato per tracciare le attività fisiche all’aperto, a cui si aggiunge il pulsossimetro per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il rilevamento dello stress, l’allenamento, la rispirazione ed altro.

Previsto anche l’arrivo di una Cobalt Limited Edition, che sarà caratterizzata dalla presenza di materiali premium solitamente presenti negli orologi di lusso. La cassa è infatti in lega di cobalto, un materiale ipoallergenico due volte più duro e resistente dell’acciaio tradizionale. Il quadrante è invece in zaffiro con punteggio Mohs di 9, e garantisce maggiore luminosità e resistenza ai graffi.



