OnePlus, Xiaomi, OPPO e altre aziende uniscono le forze: ecco per fare cosa

Il mondo degli smartphone è molto competitivo ed non è quindi molto semplice vedere delle aziende concorrenti collaborare tra di loro. Tuttavia, ci sono alcuni contesti in cui unire le forze può fare a comodo a tutti e rendere al contempo la vita più facile agli utenti.

È questo lo spirito del progetto a cui hanno aderito OnePlus, Xiaomi, OPPO, Vivo, Meizu, Realme e Black Shark. Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e XDA Developers, le aziende coinvolte hanno intenzione di realizzare una sorta di "AirDrop universale" per Android. In parole povere, queste società vogliono rendere più semplice il trasferimento dei file da uno smartphone all'altro, non importa di quale brand esso sia.

L'obiettivo è quello di garantire un'alta velocità di trasferimento (molto più elevata di quella attualmente garantita dal trasferimento standard via Bluetooth) e il supporto a innumerevoli formati, nonché evitare alle persone di dover scaricare applicazioni di terze parti per utilizzare questa funzionalità. Sembra che alcuni utenti OPPO, Vivo e Xiaomi stiano già ricevendo questa funzionalità, ma in futuro arriverà su tutti i dispositivi dei brand menzionati.

Insomma, i colossi cinesi del tech stanno unendo le forze per dare agli utenti una funzionalità che sarà sicuramente apprezzata da coloro che sono soliti trasferire spesso file da un dispositivo all'altro.