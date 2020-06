OnePlus Z, nuovi smartphone medio gamma annunciati ufficialmente per luglio

Le voci su OnePlus Z che hanno tenuto alle strette gli appassionati del marchio di Pete Lau finalmente sono realtà. Con un post nel forum ufficiale di OnePlus, Lau ha annunciato l’imminente arrivo di una “nuova, più accessibile linea di smartphone”, condividendo poi il link alla pagina Instagram OnePlusLiteZThing.

La prima immagine pubblicata, chiamata “Crack the Code #1”, mostra una stringa in codice morse che una volta tradotta mostra la parola “July”, indicando molto probabilmente il mese d’uscita di OnePlus Z o, come viene anche chiamato per ora, OnePlus Nord. Ora non resta che attendere ulteriori post nella pagina ufficiale, dove magari verranno condivisi non solo altri codici ma immagini del prodotto.

Altre informazioni trapelate online hanno mostrato già la data di lancio in India, ovvero il 10 luglio. L’azienda ha poi confermato l’uscita del nuovo smartphone OnePlus non solo in Asia ma anche in Europa, condividendo anche lo slogan “new beginnings” già annunciato "per sbaglio" in precedenza.

A guidare il team di sviluppo è Paul Yu, già impegnato nella divisione hardware degli altri telefoni OnePlus durante gli ultimi cinque anni. Il nuovo modello Z si dice essere uno smartphone di media gamma dotato di Snapdragon 765G, dunque con supporto al 5G, e 6GB di RAM. Queste voci, però, non sono ancora confermate.