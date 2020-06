OnePlus Z si fa vedere su GeekBench: conferme relative a processore e RAM

Come ormai accade per ogni smartphone che si rispetti, i rumor e i leak relativi a OnePlus Z sembrano proprio non volersi fermare. Questa volta, sono arrivate delle conferme importanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e TechBoiler, il tanto atteso smartphone dell'azienda cinese è comparso nel database della nota piattaforma di benchmark GeekBench. Questo "passaggio" conferma alcune specifiche tecniche trapelate con i rumor e i leak precedenti. Infatti, il dispositivo coinvolto sembra disporre di un processore con le stesse caratteristiche del SoC Qualcomm Snapdragon 765G.

Inoltre, su GeekBench si fa riferimento alla presenza del sistema operativo Android 10 e di 12GB di RAM. Non manca ovviamente il punteggio del benchmark: 612 punti in single-core e 1955 punti in multi-core. Insomma, sembra proprio che alla fine OnePlus abbia deciso di utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 765G e non il MediaTek Dimensity 1000, di cui si vociferava in precedenza.

Per il resto, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento dedicato a OnePlus Z (che vi invitiamo a consultare per maggiori dettagli in merito al presunto dispositivo), sono in molti a pensare che questo smartphone verrà venduto a un prezzo "aggressivo", in modo da attirare quei clienti che erano abituati ai costi di qualche anno fa (c'è chi parla di 400 dollari, ma è ancora presto per dirlo). In ogni caso, vi ricordiamo che OnePlus Z dovrebbe essere annunciato nel mese di luglio 2020. Staremo a vedere.