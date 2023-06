ONEXFLY, nuovo competitor di Steam Deck o ennesima 'meteora'?

Dopo il lancio di AOKZOE A1 Pro di aprile 2023, alle porte dell'estate un nuovo pretendente al titolo di handheld dell'anno si affaccia sul mercato, ormai decisamente sovraffollato di opzioni: sarà lui l'"anti-Steam Deck"?

ONEXFLY è un progetto che è appena apparso su Indiegogo. Non è ancora attiva la campagna vera e propria ma il progetto è quanto mai ambizioso. Tanti altri di questi progetti sono passati proprio attraverso il crowdfunding e le specifiche di quest'ultimo sono particolarmente interessanti.

Parliamo infatti di un handheld da 7 pollici con cornici ridotte all'osso e un formato particolarmente compatto, dal peso di appena 580 grammi. I tasti sono retroilluminati con LED RGB, così come alcuni accenti della scocca. A bordo, invece, dovrebbe esserci un processore AMD 7840U.

Come già detto, il display è da 7 pollici, con risoluzione FullHD (1920x1080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz (fatto che già potrebbe far discutere data l'elevata risoluzione nativa del pannello).

La luminosità del pannello, invece, arriva a 450 nit.

Attivando le notifiche sul portale si potrà avere accesso a uno sconto esclusivo una volta attiva la campagna. A ogni modo, oltre a essere incuriositi dal prodotto suggeriamo di domare slanci di eccessiva fiducia prima di aver visto in rete i primi hands-on pubblici.

Quanto alla domanda che ci siamo posti in apertura, parliamoci chiaramente: la verità è che Steam Deck, proprio come a suo tempo Nintendo Switch, grazie al suo software gioca un campionato a parte e il lancio di ROG Ally, con il suo rapporto prestazioni/autonomia/esperienza ha messo in luce quanto e più degli altri brand come un OS modellato intorno alla console possa fare la differenza rispetto a Windows 11, oltre a un prezzo, quello del modello base di Steam Deck, a oggi ancora imbattibile.